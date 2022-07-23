Baraj gölünde boğulan öğretmen son yolcuğuna uğurlandı Sivas’ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışırken suya düşerek hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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Sivas’ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışırken suya düşerek hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün balık tutmak için Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Karacalar baraj gölünde giden Sivas Kadı Burhanettin Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42) balık avladığı sırada oltasını suya düşürdü. Tanıkların ifadesine göre Vural oltasını almak isterken suya düşerek kayboldu. AFAD balık adamları tarafından gölde yapılan aramada Vural’ın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Rüştü Vural için Sivas’ın Zara İlçesi Mehmet Akif Ersoy Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Vural kılınan cenaze namazının ardından Zara merkez mezarlığında toprağa verildi.

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