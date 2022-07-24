Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AFGAN UYRUKLU MORTEZA ÖLDÜ

Kaza sonrası ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan çocuklardan 8 yaşındaki Afgan uyruklu Morteza Tahari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer çocuğun tedavisi ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-07-24 00:12:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.