Boğulmaktan son anda kurtuldular Sivas’ta Kızılırmak'a uçan araçtaki 3 kişi ekipler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sivas’ta Kızılırmak'a uçan araçtaki 3 kişi ekipler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında SivasKayseri karayolu Kızılırmak köprüsünde meydana geldi. 06 AL 9243 plakalı Toyota marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Kızılırmak'a uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta bulunan 3 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.