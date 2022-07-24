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Milli Yol Partisi Sivas'ta ilk il başkanlığı kongresini düzenledi

İHA

Milli Yol Partisi Sivas'ta ilk il başkanlığı kongresini düzenledi

Milli Yol Partisi, Sivas’ta ilk il başkanlığı kongresini düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları tarafından kurulan Milli Yol Partisi Sivas’ta ilk il başkanlığı kongresini bugün düzenlenen toplantı ile gerçekleştirdi. Kongrede kurucu başkan Zeki Haral il başkanlığına seçildi.
Kongreye partinin genel başkanlığını yapan Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşlarından Remzi Çayır da katıldı. Çayır burada yaptığı konuşmada, “O helikoptere binmeden tam önce kendisi ile konuştuk. Kendisine dedim ki ‘sizi gönderdiğimiz yer umduğumuz gibi olmadı.’ Paramız yoktu paramız. Paramız yoktu, gücümüz yoktu, çünkü insanlar da ne yazık ki cari siyasette güce ve kudrete bakıyor. Hiç moralini bozmamıştı ‘hayırlısı olsun’ demişti. Sonrasında upuzun bir üç gün geçirdik. Haberi alır almaz dağa koştum. Dağa koştuğumda aslında ilk anda aramamak, kurtarmamak üzerine bir tezgahın kurulduğunu fark edemedim. Sonra yavaş yavaş hadiseye vakıf olduktan sonra, mahkemelerin iç yüzünü gördükten sonra, sırf iş olsun şeklinde duruşmalar devam ettikçe gördüm ki Muhsin başkan öldürülmüştür. Suikasta uğrayan sayın genel başkanımızın birileri davasını kapatsa da, birileri duruşmaları sırf iş olsun diye yürütse dahi biz buna razı olmayacağız. Davadan yargılanan sanık mahkeme heyetine dönerek ‘sayın yargıç ben mühendisim bu işin uzmanıyım, bu dava suikast davasıdır, hırsızlık davası açmanız yanlıştır’ diyor. Diyen yargılanan sanık. Bunlar ipe un seriyor. Nereye kadar serecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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