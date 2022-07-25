Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü (2)

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CENAZELER KENT MERKEZİNE GETİRİLDİ

Olayda hayatını kaybeden Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'ın (23) cenazeleri gece saatlerinde Yıldızeli Devlet Hastanesinden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ

2022-07-25 00:30:08



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