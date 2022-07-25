İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu Bu yıl ilki düzenlenen İsmail Güneş Basın Ödülleri yarışmasında İhlas Haber Ajansı 4 farklı dalda ödüle layık görüldü

Bu yıl ilki düzenlenen İsmail Güneş Basın Ödülleri yarışmasında İhlas Haber Ajansı 4 farklı dalda ödüle layık görüldü.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bu yıl ilkini tertiplediği İsmail Güneş Basın Ödülleri törenini Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) ev sahipliğinde STSO Salonunda gerçekleştirdi. Ödül törenine, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Milletvekili Habip Soluk, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, STK temsilcileri, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte düşürülen helikopterde şehit olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş ve çocukları ile basın çalışanları katıldı.

Şehitler anıldı

Açılış konuşmasını yapan 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Güneş ve düşürülen helikopterde şehit olanları rahmetle anarak, “Öncelikle 2009 yılında tüm Sivas halkını, Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı olayda kaybettiğimiz Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, dönemin İl Başkanı Erhan Üstündağ'ı, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı'yı, Murat Çetinkaya'yı, meslektaşımız İsmail Güneş'i, pilot Kaya İstektepe'yi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizi derin üzüntüye sevk eden olayda kaybettiğimiz meslektaşımız İsmail Güneş adına bu yıl ilkini düzenlediğimiz meslek ödülleri törenini hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu yıldan başlamak üzere, gelecek yıllarda da bu ödülleri devam ettirerek İsmail Güneş'in hatırasını sonsuza kadar yaşatmak en temel amacımızdır” dedi.

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