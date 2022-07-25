Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı 

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Emrah Bozkurt (42) öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında MalatyaGürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında yaşandı. Emrah Bozkurt yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Bozkurt yaşamını yitirirken, yanındaki Samet Karabulut (18) ile Emre Erbey (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emrah Bozkurt'un cenazesi ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2022-07-25 11:56:19



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