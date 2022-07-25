Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişiyi öldüren çoban çelik yelek ve miğfer giydirilerek hakim karşısına çıkartıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişiyi öldüren çoban çelik yelek ve miğfer giydirilerek hakim karşısına çıkartıldı

İHA

Üç kişinin katili çoban adliyeye çelik yelek ve miğferle çıkartıldı Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişiyi öldüren çoban çelik yelek ve miğfer giydirilerek hakim karşısına çıkartıldı

Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişiyi öldüren çoban çelik yelek ve miğfer giydirilerek hakim karşısına çıkartıldı.
Olay geçtiğimiz gün Sivas’a 66 kilometre uzaklıkta, Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde gerçekleşti. Kırsalda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 3 kişiyi fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gidildiğinde tüfekle vurulmuş 3 kişinin öldüğü anlaşıldı. İlk incelemede ölenlerin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan derinlemesine araştırmada ölenlerin Sivas’ın Şarkışla ilçesinde küçükbaş hayvan ticareti yapan Kurban Polat (24), Mustafa Tamer (20) ve Osman Tamer (58) oldukları belirlendi.
Cinayet zanlısı olarak köyde çobanlık yapan A.Y. (24) gözaltına alındı. A.Y. ifadesinde, 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü belirtti. A.Y. jandarmada tamamlanan işlemlerinin arından bugün Yıldızeli Adliyesi’ne sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişinin katil zanlısı çoban geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu. Sanığın üzerinde çelik yelek ve kafasında çelik miğfer bulunması dikkat çekti. Sanık gazetecilerin “cinayeti neden işlediniz sorusuna” cevap olarak “Bu sizi ilgilendirmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dane ve sap kaybına neden olan operatörlere ceza kesilecek Sivas Tarım İl tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, yüzde 1’lik tane kaybının on binlerce ton ürün kaybına denk geldiğini ifade edip, yüzde 2’nin üzerinde tane kaybına neden olan biçerdöver operatörlerine ceza kesileceğini belirtti
YEREL HABERLER Dane ve sap kaybına neden olan operatörlere ceza ...
Sivas Belediyespor, Hakan Demirci’yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Hakan Demirci’yi kadrosuna kattı
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı 
YEREL HABERLER Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı 
Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 5 ödül
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 5 ödül
Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan aracın sürücüsü öldü, kişi ise yaralandı
İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül İsmail Güneş Basın Ödülleri sahiplerini buldu Bu yıl ilki düzenlenen İsmail Güneş Basın Ödülleri yarışmasında İhlas Haber Ajansı 4 farklı dalda ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül İsmail Güneş Basın ...
Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından ...
Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü (2)
YEREL HABERLER Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş ...
Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü
YEREL HABERLER Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş ...
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından ...
Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Sivasspor Avusturya kampında son antrenmanını yaptı
Vali Şimşek gazetecilerin24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Şimşek gazetecilerin24 Temmuz Gazeteciler ve ...
Remzi Çayır: Bizim sistemimiz adalet, liyakat ve üretimdir
YEREL HABERLER Remzi Çayır: Bizim sistemimiz adalet, liyakat ve ...
İsmail Güneş Basın Bayramında unutulmadı Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayası ile şehit gazeteci İsmail Güneş’i mezarı başında andı
YEREL HABERLER İsmail Güneş Basın Bayramında unutulmadı Sivas 4 ...
Milli Yol Partisi Sivas'ta ilk il başkanlığı kongresini düzenledi
YEREL HABERLER Milli Yol Partisi Sivas'ta ilk il başkanlığı ...
Boğulmaktan son anda kurtuldular Sivas’ta Kızılırmak'a uçan araçtaki 3 kişi ekipler tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Boğulmaktan son anda kurtuldular Sivas’ta ...
Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa hafif ticari araç çarptı: 1 ölü (2)
YEREL HABERLER Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa ...
Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil erik toplayan çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 ...
Baraj gölünde boğulan öğretmen son yolcuğuna uğurlandı Sivas’ta baraj gölüne düşen oltasını almaya çalışırken suya düşerek hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Baraj gölünde boğulan öğretmen son yolcuğuna ...
Bir metrelik çift Sivas’ta gerçekleştirilen ikinci düğünlerinin ardından dünya evine girdi
YEREL HABERLER Bir metrelik çift Sivas’ta gerçekleştirilen ikinci ...
Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa, hafif ticari araç çarptı
YEREL HABERLER Erik toplayıp yolun karşısına geçmek isteyen 2 ...
Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 1 ölü 5 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde yoldan çıkan aracın su kanalına girmesi sonucu araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 1 ölü 5 ...
Dikkatsiz sürücü çarptığı iki çocuğu ağır yaraladı
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü çarptığı iki çocuğu ağır yaraladı
Süper Enduro Festivali nefesleri kesti
YEREL HABERLER Süper Enduro Festivali nefesleri kesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.