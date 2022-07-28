Hollanda’da vefat eden Kore gazisi Sivas’ta defnedilecek Hollanda’da vefat eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas’ta toprağa verilecek

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Hollanda’da vefa eden Kore gazisi yarın memleketi Sivas’ta toprağa verilecek.

Bir süredir Hollanda’da yaşayan Muharip Kore Gazisi 91 yaşındaki Ali Haydar Kızılgöz yaşlılığa bağlı sağlıksak problemlerden dolayı hayatını kaybetti. Kızılgöz'ün naaşı bugün uçakla memleketi Sivas’a getirildi. Yakınları tarafından naaşı alınan Kızılgöz’ün cenazesi yarın öğleden sonra Sivas Yıldızeli ilçesi Davulalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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