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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'da Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

DHA

Sivasspor'da Süper Kupa hazırlıkları sürüyor


SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Trabzonspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupayı almak için mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-07-28 15:35:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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