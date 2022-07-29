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Pili biten oyuncak araba, liseli gence gerçek motorlu araç yaptırdı Sivas’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi, oyuncak arabasından etkilenerek hayalini kurduğu motorlu aracı yapmayı başardı

İHA

Pili biten oyuncak araba, liseli gence gerçek motorlu araç yaptırdı Sivas’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi, oyuncak arabasından etkilenerek hayalini kurduğu motorlu aracı yapmayı başardı

Sivas’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak arabasından esinlenerek hayalini kurduğu aracı kendisi yaptı.
Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Şehit Onur Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Erdal Eser, sürekli şarjı biten oyuncak arabası için bir güneş pili satın aldı. Güneş pilini oyuncak arabasına takan Eser, oyuncağındaki problemi ortadan kaldırdı. Bilim ve teknolojiye bu şekilde giriş yapan genç öğrenci, o günden sonra hayallerini bir adım ileri taşıyarak kendi aracını yapmaya karar verdi. Ailesinin de destek verdiği Eser, evlerinin altında ki garajı atölyeye dönüştürerek çalışmalara başladı. Genç öğrenci yaklaşık 2 yıl içerisinde atık malzemeler kullanarak 2.5 litre benzin ile 100 kilometre yol giden motorlu bir araç yapmaya başladı. Yaklaşık 60 kilometre hıza ulaşan araçla birlikte ilk hayalini gerçekleştiren Eser, şimdilerde ise yerli ve milli otomobil TOGG’ dan ilham alarak tamamen elektrikli ve günümüz donanımlarına sahip otomobil yapmak istiyor.

Çamaşır makinesi kasnağından direksiyon yaptı
Erdal Eser, yaptığı aracın direksiyonunu çamaşır makinesinin arka kasnağından yaptığını belirterek, “Küçüklükten beri elektrik ve makinelere karşı ilgim var. Yıllardır yapmak istediğim bir arabaydı. Bir gün İstanbul gezisinde bir güneş pili satın aldım. Oradan aldığım pili güneş paneliyle birlikte uzaktan kumandalı oyuncak bir arabaya takarak şarjının bitmemesini sağladım. Daha sonra hayalimi geliştirip büyük araba yapmaya karar verdim. Evimizin altında bulunan garajı değerlendirerek atölyeye dönüştürdüm ve hayalini kurduğum arabayı yapmaya başladım. Hurdacıya giderek dişli aldım ve şanzımanını yaptım. Ankara’dan bir firmadan lastik, süspansiyon ve motor aldım. Atık profil demirlerden arabaya koltuk, çamaşır makinesi arka kasnağından direksiyon yaptım” dedi.

TOGG’dan esinlenerek yeni araba yapacak
Eser, yerli ve milli otomobil TOOG’dan esinlenerek elektrikli bir araba yapmayı hedeflediğini belirterek, “Babam bu işle uğraşıyordu bende babamı izleyerek ve örnek alarak bu arabayı yaptım. Aracımız 2.5 litre benzinle 100 kilometre yol yapıyor. Aracımız 5060 km hıza ulaşıyor. Bu küçük arabamı yaptıktan sonra yerli ve milli otomobilimiz olan TOGG çıktı. Ondan esinlenerek bizde aracımızı büyütmeye başladık. Daha az enerjiyle daha verimli araç yapmaya çalışıyoruz. Kaportasını tamamen güneş panellerinden yapacağız. Günümüzde ki donanımlı araçları bunu eklemeye çalışacağız. Telefondan bir tuşa basıp arabayı çalıştırabileceksiniz. Işıkları yak dediğinizde ışıkları yakacak. Silecekleri çalıştır dediğinizde silecekleri çalıştıracak. Bu özelliklere sahip araba yapmak istiyorum. İleride kendimi mekatronik mühendisi olarak görmek istiyorum. Kendi firmamı açarak elektrikli arabalar yapmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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