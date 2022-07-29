2 kızını dövdüğü kamerayla görüntülenen anneye gözaltı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan Furkan Y., kız çocukları A.A.Y. (7) ve Ö.E.Y.'yi (2) dövdüğü iddiasıyla boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Eda Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Eve yerleştirilen kameralardan çocukları dövdüğü belirlenen Eda Ö. gözaltına, çocuklar ise devlet korumasına alındı.

Olay, mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı. Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye ardından da Ö.E.Y.'ye şiddet uyguladığı görüldü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-29 14:10:08



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