2 kızını dövdüğü kamerayla görüntülenen anneye gözaltı (2)



'DÖVDÜĞÜ KIZ, BAŞKA İLİŞKİSİNDEN'

Olayın ardından açıklama yapan kızlardan birinin babası eski eş Furkan Y., Eda Ö. ile 2019 yılında evlendiklerini ve çocuklardan A.A.Y.'nin eski eşinin başka ilişkisinden, Ö.E.Y.'nin ise kendi çocuğu olduğunu söyledi. Yıldız, evlendikten sonra A.A.Y.'yi de kendi nüfusuna aldığını söyledi.

Eski eşi Eda Ö.'nün evlenmeden önceki dönemlerde de çocuğa karşı şiddet uyguladığını belirten Furkan Y., ''Annesinin evindeyken A.A.Y.'nin ellerini, ayaklarını bağlamıştı. Koşup biz kurtardık. 10 ay önce kendisinden boşandım. Öncesinde eve kamera koymuştum. Komşularım sık sık çocukların ağlama seslerini duyduklarını söylemeleri üzerine kamera kayıtlarını izledim. Görünce de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Biz evlenmeden önce de çocuğa şiddet durumları vardı. Ama bu boyutta değildi. Onun psikolojik rahatsızlıkları var. Bununla alakalı da ilaç kullanıyor. Çocukların şu anki durumları iyi. Çocukların velayeti annesinde. Velayetini almak için de dava açtım. İnşallah en kısa sürede sonuçlanması için gerekeni yapacağız" dedi. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-29 17:49:55



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