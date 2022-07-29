Sivasspor, Kamerunlu Clinton N'jie'yle anlaştı

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N´Jie´yi renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Rusya´da Dinamo Moskova forması giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N´Jie ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcu, İstanbul'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
15 Ağustos 1993´te Kamerun´un Douala kentinde dünyaya gelen Clinton N´Jie futbola ülkesinde başladı. Ardından Fransa´da Olimpik Lyon´a transfer olan sporcu daha sonra; Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019´da Dinamo Moskova´ya transfer oldu. Kariyerinde 206 maça çıkan futbolcu, 30 kez gol sevinci yaşarken, 24 kez de asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-07-29 18:39:38
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