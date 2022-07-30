Sivas’ta Süper Kupa heyecanı

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa Finali heyecanı, Sivas’ta da yaşanıyor. Kent meydanına akın eden binlerce kişi dev ekranlardan heyecan dolu mücadeleyi takip ediyor.

Turkcell Süper Kupa Finali’nde Trabzonspor ile Sivasspor, Olimpiyat Stadı’nda kupayı kazanmak için mücadele verirken, Sivas'ta da karşılaşmaya büyük ilgi var. Binlerce taraftar, Sivas Tarihi Kent Meydanı’nda bulunan Buruciye Medresesi önüne kurulan dev ekrandan maçı izlerken büyük heyecan yaşıyor.

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