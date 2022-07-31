KÖYDES bütçesine ek ödenek Sivas’ın 82 milyon lira olarak onaylanan 2022 KÖYDES ödeneğine 58 milyon lira daha ek bütçe tahsis edildi.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle oluşabilecek maliyet artışlarının Sivas’ta Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi çerçevesinde hayata geçirilecek çalışmaları olumsuz etkilememesi adına ek ödenek tahsis edildi.

Sivas’ın 82 milyon lira olarak onaylanan 2022 KÖYDES ödeneğine 58 milyon lira daha bütçe daha eklenecek.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş; konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “2022 KÖYDES çerçevesinde ilimiz ödeneğine ilave olarak 58 milyon 313 bin 870 lira ek ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı için öngörülen yatırım programlarımızın, maliyet artışlarından kaynaklı oluşabilecek sıkıntılar Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteği ile aşılmıştır. İl Genel Meclisimiz 2022 için öngörülen bütçede yüzde 50’nin üzerinde ek bütçe hususunu gündeme alarak inşallah karar altına alacaktır. Yerel yönetimlere bu ciddi desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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