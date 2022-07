Şehit Bedirhan bebek ve annesi, mezarları başında anıldı

Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (61), "Aynı acı, aynı keder. Allah kimseye vermesin zor bir şey. Onlarsız geçen 4 sene çok zor. Her an aklımda, unutamıyorum" dedi.

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille, eşi, astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde kabirlerinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Gökhan Dolaş, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir ve kardeşleri katıldı. Kızı ve torununun kabirlerini ziyaret eden Suudiye Demir, mezar taşlarında bulunan fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü. Törende İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Kaymakam Gökhan Dolaş, mezarlara gül bıraktı.

Kızı ve torununu çok özlediğini söyleyen Suudiye Demir, "Kızım ve torunum şehit olalı 4 yıl oldu. Hiç unutamıyoruz. Buraya 2 hafta bir gelip ziyaret ediyorum. Aynı acı, aynı keder. Allah kimseye vermesin zor bir şey. Onlarsız geçen 4 sene çok zor. Her an aklımda, unutamıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Şarkışla Hüsnü Ümit AVCI

2022-07-31 11:29:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.