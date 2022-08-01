Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Sivas'ın Şarkışla ilçesi Topaç köyü yolu üzerinde bulanan ağaçlık alanda çıktı. Yangını görenler durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritten dolayı çıktığı düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.