Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine sağladığı iş imkanlarının yanı sıra başarılı öğrencilere sağladığı bursla da dikkatleri üzerine çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine sağladığı iş imkanlarının yanı sıra başarılı öğrencilere sağladığı bursla da dikkatleri üzerine çekti

İHA

Bu devlet üniversitesi aylık 15 bin TL geri ödemesiz burs veriyor Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine sağladığı iş imkanlarının yanı sıra başarılı öğrencilere sağladığı bursla da dikkatleri üzerine çekti

Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine sağladığı iş imkanlarının yası sıra başarılı öğrencilere sağladığı yüksek burslarla da dikkatleri üzerine çekti.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmaları ile göz doldururken 20222023 eğitim ve öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini ağırlayacak. Uzay ve uçak mühendisliğiyle birlikte Bitki Koruma bölümüyle de dikkat çeken üniversite, Türkiye'nin göz bebeği olan savunma kuruluşları arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda öğrencilerine, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, HAVELSAN gibi önemli kuruluşlarla birlikte çalışma fırsatı tanıyor. Birçok öğrenci mezun olmadan bu kuruluşlarda iş imkânı bulup çalışmaya başladı. Savunma alanında geleceğin mühendislerini yetiştiren üniversite aynı zamanda öğrencilerine yüksek nitelikte iş bulma fırsatı da sunuyor. Bu üniversiteden mezun olacak öğrenciler şimdiden özel sektörde tercih edilecek mühendisler arasında gösteriliyor.

Açıklanan burslar dudak uçuklattı
Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin ardından bu yıl ilk kez lisans öğrencilerine kapılarını açacak olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, imza attığı başarılı çalışmalarla fark oluştururken başarılı öğrenciler için açıkladığı yüksek burslarla da dikkatleri üzerine çekti. Tüm öğrencileri staj ve eğitim görürken Türkiye’nin gözde sanayi kuruluşlarında iş imkanı tanıyan üniversite yönetimi, YKS sınavında ilk 50 bine girmeyi başaran öğrencilere aylık bin TL ile 15 bin TL arasında geri ödemesiz burs verileceğini açıkladı.

Aylık 15 Bin TL burs imkanı
Üniversite Rektörlüğünden yapılan duyuruda YKS sınavında ilk 500’e girip Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere hazırlık sınıfı bulunan bölümler için 5 yıl, hazırlık sınıfı bulunmayan bölümler için 4 yıl boyunca aylık 15 bin TL burs ve bir diz üstü bilgisayar, 501 ila 1000 arasına giren öğrencilere aylık 10 bin TL burs ve diz üstü bilgisayar, 1001 ile 5000 arasına giren öğrencilere aylık 5 bin TL burs ve diz üstü bilgisayar, 5001 ile 10 000 arasına giren öğrencilere aylık 2 bin 500 TL burs ve diz üstü bilgisayar, 10.001 ve 20.000 arasına giren öğrencilere aylık 2 bin TL burs ve tablet, 20.001 bir ve 50.000 arasına giren öğrencilere ise aylık Bin TL burs ve tablet verileceği duyuruldu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Fuat Erden, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Üniversitemizde Havacılık Fakültesi altında Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği bölümlerimiz var. Mühendislik Fakültesini altında; Bilgisayara Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerimiz mevcut. Aynı zamanda Tarım Fakültemiz var. Orada da şuan Bitki Koruma Bölümü ile bu sene inşallah lisans öğrencisi almak istiyoruz” dedi.

“Üniversitemiz ilk olarak nitelikli bir kadro oluşturdu”
Erden, üniversitenin nitelikli bir kadro oluşturduğunu belirterek, “ Üniversitemiz ilk olarak nitelikli bir kadro oluşturdu. Gerek mühendislik fakültemizde gerek havacılık fakültemizde direk işinin ehli öğretim üyeleriyle ciddi bir kadro oluşturduk. Örneğin uçak mühendisliği öğretim üyelerimizin tamamı ODTÜ mezunu. Tamamının yurt dışı tecrübesi var. Yine tamamının ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından bir fiil çalışma tecrübeleri var. Bu sanayi savunma firmalarıyla öğretim üyelerimiz ortak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda başarı öğrencilere burs vereceğiz. Bu konuda Sayın Rektörümüz ve Sayın Belediye Başkanımızla bir çalışma gerçekleştirdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

O tatbikat gerçeğini aratmadı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlıkta kalite standartları gereği Beyaz Kod tatbikatı yapıldı, tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER O tatbikat gerçeğini aratmadı Sivas Cumhuriyet ...
42 yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
YEREL HABERLER 42 yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci ...
Bu okula girenler zaman yolculuğuna çıkıyor Sivas’ta bir köyde geçmişte eğitim verilen bir okul müzeye dönüştürülerek içerisinde sergilenen asırlık araç gereçlerle ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor
YEREL HABERLER Bu okula girenler zaman yolculuğuna çıkıyor Sivas’ta ...
Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu Sivas'ın ...
Yıldırım: ”Saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı oluşturmak olduğunun bilincindeyiz” Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, dün Ankara’da Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi
YEREL HABERLER Yıldırım: ”Saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve ...
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı Sivas’ta ...
Yılmaz: “Uzmanlık veya Başöğretmenlik unvanları sınavla verilemez” Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, uzmanlık veya başöğretmenlik unvanlarının sınavla verilemez olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Yılmaz: “Uzmanlık veya Başöğretmenlik unvanları ...
Sivas’ın Adana’sı hasat için gün sayıyor "Sivas’ın Adana’sı" olarak isimlendirilen Akıncılar ilçesinde üreticiler kavun hasadı için gün sayıyor
YEREL HABERLER Sivas’ın Adana’sı hasat için gün sayıyor "Sivas’ın ...
Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında anıldı Hakkari Yüksekova’da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, vefatlarının 4’üncü yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Bedirhan bebek ve annesi mezarı başında ...
Şehit Bedirhan bebek ve annesi, mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Bedirhan bebek ve annesi, mezarları başında ...
KÖYDES bütçesine ek ödenek Sivas’ın 82 milyon lira olarak onaylanan 2022 KÖYDES ödeneğine 58 milyon lira daha ek bütçe tahsis edildi.
YEREL HABERLER KÖYDES bütçesine ek ödenek Sivas’ın 82 milyon lira ...
Hayalleri için dakikalarla yarıştılar Sivas’ta Kamu Personeli Seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarla yarıştılar
YEREL HABERLER Hayalleri için dakikalarla yarıştılar Sivas’ta Kamu ...
Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor
YEREL HABERLER Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ...
Sivas’ta Süper Kupa heyecanı
YEREL HABERLER Sivas’ta Süper Kupa heyecanı
Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu bırakmadan kaçtı Sivas’ta bir market çalışanının devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu, hortumu ...
Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor Sivas’ta kene ısırması sonucu gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü nedeniyle bir kişi daha vefat etti
YEREL HABERLER Kene ısırması sonucu yaşanan ölümler sürüyor Sivas’ta ...
Karşılarında gördükleri eski başbakandan, itfaiye aracı ve doğalgaz istediler
YEREL HABERLER Karşılarında gördükleri eski başbakandan, itfaiye ...
Türk bilim adamından pil teknolojilerinde çağ açacak çalışma Türk bilim adamı özellikle elektrikli otomobiller için sıfırın altında hava sıcaklığında şarj edilebilen ve kapasite kaybı yaşamayan pil geliştiriyor
YEREL HABERLER Türk bilim adamından pil teknolojilerinde çağ açacak ...
70 yıllık kamyonet ilçe halkının anılarını yaşatıyor Sivas’ta bulunan 1952 model kamyonet görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER 70 yıllık kamyonet ilçe halkının anılarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.