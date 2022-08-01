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Emzirmek bir çok hastalığı önlüyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, emzirmenin bir çok hastalığı önlediğini açıkladı

İHA

Emzirmek bir çok hastalığı önlüyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, emzirmenin bir çok hastalığı önlediğini açıkladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, emzirmenin bir çok hastalığı önlediğini açıkladı.
17 Ağustos Dünya Emzirme haftası olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, “Ulusal ve uluslararası verilere göre emzirme oranlarının artmasına rağmen erken dönemde takviye besine geçilme oranının daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Ülkemizde 100 kişiden 41 kişi ilk 6 ay sadece emzirirken, 100 kişiden 34'ü iki yıl emzirmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ilk altı ayda tek başına emzirme oranını en az yüzde 50’ ye kadar artırmayı planlamaktadır. Çünkü emzirme, annebebek bağlanmasına katkıda bulunmakla beraber hem çocuk hem anne sağlığına sayısız fayda sağlamaktadır. Emzirmenin kadın sağlığına kısa ve uzun vadede pek çok faydası bulunmaktadır. Emzirme doğum sonu iyileşmeyi hızlandırdığı gibi doğum sonu depresyon görülme sıklığını da azaltmaktadır. Ayrıca emzirmek kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, aşırı şişmanlık, romatoid artrit, kemik erimesi, meme kanseri, rahim ve yumurtalık kanseri gibi pek çok hastalığı önlemektedir. Kalp krizi, felç ve şeker hastalığı riskini artıran bazı risk faktörlerinin bir arada bulunduğu tehlikeli bir tablo olan metabolik sendrom görülme riskini de azaltmaktadır” diyerek emzirmenin önemine dikkat çekti.
Sözlerine devam eden Doç. Dr. Tuğut, “Emzirmenin uzun ve kısa vadede faydalarını görmek için ilk altı ay sadece bebek emzirilmeli ve altı aydan iki yaşına kadar takviye besin ilavesi ile emzirme devam edilmelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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