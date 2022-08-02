Sivas’ta otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D300 karayolu Gürün ilçesi Bahçeci mevkiinde meydana geldi. Gürün istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan E.S. idaresindeki DDEM 2002 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.H.S. ve S.S.S, yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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