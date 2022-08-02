Sivas'ta uyuşturucuya geçit yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya geçit vermiyor.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında bir çok çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 16.10 gram esrar, 32,61 gram metefetamin, 33,48 gram bonzai, 5 adet ecstasy, 1,14 gram eroin, 6 adet kullanma aparatı ve 92 adet sentetik ecza uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan 32 şahsın yakalandığı bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.