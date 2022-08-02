Sivas'ta, trafo merkezinde korkutan yangın

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Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Körtuzla köyü yakınlarındaki trafo merkezinde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-08-02 22:28:30



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