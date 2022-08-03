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Bir anda ortadan kayboldu, her yerde aranıyor Sivas’ta kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı

İHA

Bir anda ortadan kayboldu, her yerde aranıyor Sivas’ta kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı

Sivas’ta kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre olay dün Serpincik köyü civarında meydana geldi. Diyarbakır’dan ailesi ile birlikte çobanlık yapmaya gelen 13 yaşındaki Mehmet Demir, bir anda ortadan kayboldu. Ailesi çevrede arama yapılsa da çocuklarına bir türlü ulaşamadı. Durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bu sabah arama çalışmaları başlatıldı. Serpincik köyü civarında AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Her yer didik didik aranıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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