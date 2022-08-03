Dün geceden beri kayıp olan 13 yaşındaki Mehmet, bulundu



Eraydın AYTEKİNArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, dün akşamdan beri kayıp olan Mehmet Demir (13), bu sabah kent merkezinde bulundu. Geceyi bir camide geçirdiğini belirten Demir, "Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim" dedi.

Diyarbakır'dan çobanlık yapan ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Mehmet Demir, dün akşam Karşıyaka Mahallesi'nde kaldıkları eve dönmedi. Bir süre çevrede arama yapan ailesi sonuç alamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Gece yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler bu sabah Karşıyaka Mahallesi ve yakınındaki Serpincik Göleti civarında yeniden arama çalışması başlattı. Aramalarda jandarma iz takip köpeği Peron da yer aldı. Bölgede aramalar sürerken Mehmet'in kent merkezinde bulunduğu bilgisi geldi. Mehmet Demir, ailesine teslim edildi.

Mahalleden dün gezmek için kent merkezine geldiğini söyleyen Demir, "Canım sıkıldığı için çarşıya gelmiştim. Geceyi de camide geçirdim" dedi.

Oğlunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Ercan Demir ise, "Devletimizden Allah razı olsun. Dağda, bayırda, her yerde arayıp çocuğumu buldular" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN

2022-08-03 12:21:20



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