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İl Milli Eğitim Müdürü: "El ele vererek hareket ediyoruz" Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı.

İHA

İl Milli Eğitim Müdürü: "El ele vererek hareket ediyoruz" Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı.

Sivas’ta Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı. Toplantıda Sivas'ta eğitim alanında yürütülen proje ve çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü A Blok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Dursun Yıldırım ve Ahmet Sevim de katıldı.
20212022 EğitimÖğretim Yılı ve 20222023 EğitimÖğretim Yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ve çalışmaların il düzeyindeki uygulamaları, taşımalı eğitim ve ders kitapları ile ilgili süreçler, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin istifadesine sunulan yardımcı kaynaklar ve EBA Akademi Platformunun etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

"İyi bir yönetişim şekli ortaya koymalıyız"

Toplantıda konuşan Aslan, "Sivas'ın eğitimdeki başarısını en üst seviyelere çıkarmak için ortak akılla, el ele vererek hareket ediyoruz. Uyguladığımız ve uygulayacağımız her çalışmayı tüm yönleri ile analiz etmeli, öğrenci ve öğretmenlerimizin motivasyonunu üst seviyelere çıkarmak için iyi bir yönetişim şekli ortaya koymalıyız" dedi.

İlçe milli eğitim müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Aslan, resmi iş ve işlemlerle ilgili konular üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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