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Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı

DHA

Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı


Eraydın AYTEKİNArife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Valilik ve Belediye tarafından organize edilen 'Gardaşlık Festivali' kapsamında yüzlerce kişi aynı anda kent meydanında 'gardaşlık halayı' çekti.
Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla 5 ve 8 rakamlarının buluştuğu ilin plakasını simgeleyen ve 'Dünya Sivaslılar Günü'nü simgeleyen tarih baz alınarak 'Gardaşlık Festivali' düzenlendi. 5-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında ilk olarak 'Gardaşlık Yürüyüşü' yapıldı. Tren Garı'ndan başlayan ve il protokolünün de katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası kent meydanında 'Gardaşlık Bildirgesi' okundu. Daha sonra meydanda halk oyunları ekiplerinden oluşan 1058 kişi davul ve zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması Halayı çekti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de halaya eşlik etti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da birlikte Sivas yöresine ait halaylar çekti. 
'SİVASLILAR GARDAŞLIK ADI ALTINDA KUCAKLAŞIYOR'
Dünya Sivaslılar Günü'nü kutlayan Vali Yılmaz Şimşek, "Bu tür festivaller, bir birimizle yakınlaşma açısından gerek şehrin tanıtımı açısından gerekse kültürümüzün yaşatılması, sonraki nesillere aktarılması ve gençlerin gardaşlık kültürünü benimsemesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle bundan sonraki yıllarda da bu festival artan bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Memnuniyetle görüyorum ki Sivaslıların hemşehricilik bilinci takdire şayan. Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar gardaşlık kelimesi adı altında sarılıp, kucaklaşıyor ve birlikte hareket edebiliyorlar. Bu Sivas açısından gurur verici bir durum" dedi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Şehrin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikleri icra ediyoruz. Katılım ve katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Dünya Sivaslılar Günü'nü kutluyorum. Önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerde yine sizlerle birlikte kutlamalar yapacağız. Nice güzel günlerde bir ve beraber olmayı arzu ediyoruz" dedi.
Festivale katılan Sivaslılar da düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek keyifli anlar geçirdiklerini dile getirdi. Etkinlikler kapsamında çeşitli sanatçılar konser verecek. Kutlamalar 3 gün boyunca devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİNArife Defne ARSLAN
2022-08-05 20:53:13

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