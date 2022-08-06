Sivas'ta 58 metrelik sucuk ikramı



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı. Dün başlayıp, 8 Ağustos´ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2022-08-06 15:17:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.