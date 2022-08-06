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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK maçının ardından


Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı, ikinci yarıya iyi başladık. Mücadelemizden kopmadık. Ama oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem lig, hem Avrupa için iyi bir kadro kurmamız gerekiyor, yoksa sıkıntı yaşarız" dedi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Güzel bir maç oldu. İki takım da kazanabilirdi" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, öncelikle yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulunarak, "İlk maç olduğu için iki takımda da yeni arkadaşlar, yeni sistem vardı. Hazırlıktan geldiğiniz için istediğiniz olmayabiliyor, oyuncular hazır olmuyor. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama ikinci yarı iyi başladık. Mücadelemize sonuna kadar devam ettik. Oyundan kopmadık. Oynadığımız bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Hem Avrupa, hem ligde oynamak çok zor olacak. Maç eksiği, antrenman eksiği olan arkadaşlarımız var. James'in maç temposu kazanması lazım. Ligde 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli eder. Çok daha iyi duruma gelirler" şeklinde konuştu.
"3 OYUNCU İSTİYORUZ"
3 senedir Avrupa kupalarına gittiklerini hatırlatan Çalımbay, "Geçen sezon eksiklerden dolayı elendik. Bu sezon bu sene Avrupa'dan kopmak istemiyorum. Play-off'ta büyük ihtimal Malmö gelecek. Onun için hem lig hem Avrupa'da kuvvetli takımlarla oynayacağız. Biz iyi bir takım kuramazsak, iki tarafı götürme açısından sıkıntı yaşarız. Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Bir kanat, bir forvet arkası, bir tane de 8 numara olmak üzere 3 tane oyuncu istiyoruz. 9 oyuncu gitti, şu ana kadar 4 tane aldık. Gidenlerin yerini tamamlasak yeter. Erdoğan veya Gradel sakatlansa kanat oyuncumuz yok. Bunları bir an önce halletmemiz gerekiyor. Bu hafta yönetim bitirirse hiç bir sıkıntımız olmayacak. Yukarıya gideceğiz ve alternatifli bir kadromuz olacak" diye konuştu.
EROL BULUT: GÜZEL MAÇ OLDU
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iki takımın da kazanabileceği bir maç olduğunu belirterek, "Bugün sezonun ilk maçında Sivas'a karşı oynadık. Güçlü ve evinde iyi oynayan bir ekip. Bunu geçmiş senelerden biliyoruz. Güzel bir maç oldu. Maçın hakimi bizdik. 1-0 öne geçtik. Sonrasında biraz rahatlık geldi.  Bu anlarda rakibimiz üzerimize geldi. İkinci yarıdaki basit hata sonrasında yapılan penaltı oldu. İkinci yarı ortada olan bir maçtı. Kazanabilirdik, rakip de kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarda güç eksikliği gözlemledik. 2-3 hafta sonra daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz. Taraftarlarımıza da kendi evimizdeymiş gibi destek verdikleri için, teşekkür ediyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Erol Bulut'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-08-06 22:14:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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