Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.Spor Toto Süper Lig 2022-23 Sezonu'nun 2´nci hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman dayanıklılık koşularıyla başladı. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz 13 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-08 21:43:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.