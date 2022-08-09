Rıza Çalımbay'dan taraftara 'destek' çağrısı



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Taraftarlarımızla beraber yürümek istiyoruz bu yolu. Gaziantep FK maçını saymıyorum. Bundan sonra onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Onların desteği olmazsa bir yanımız eksik gibi oluyor. Onların coşkusuyla biz onlara çok şeyler kazandırdık, bu sene de kazandıracağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk maçlarının kolay olmadığını söyleyen Çalımbay, "Hazır olmayabilirsiniz, yeni arkadaşlarınız gelmiş olabilir. Onun için ilk maçlar sıkıntılı geçebilir. Bizim maçımız da ortada geçen bir müsabaka oldu. İyi pozisyonlarımız vardı, maalesef onları değerlendiremedik. Tabi ki bu oyun bize yetmez. Hem Avrupa'da hem de ligde oynayacağımız için bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Acil şekilde transferimizi bitirmemiz gerekiyor. Hem Avrupa'da hem de ligde devam etmek istiyorsak eksik olan yerlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra da çalışarak iyi yerlere geleceğiz" diye konuştu.

"TARAFTARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftar desteğinin takım için önemli olduğunu belirten Çalımbay "Adana Demirspor geçtiğimiz sezondan itibaren çok iyi transferler yaptı. Zor bir takım. Sahalarında 30-35 bin taraftara oynuyorlar. Biz o maçlara gittiğimiz zaman gıpta ediyoruz. İlk hafta sahamızda oynadığımız Gaziantep FK maçında bin 200 taraftar vardı. Onların da çoğu gurbetçi arkadaşlardı. Gerçekten çok üzüldüm. Bizim taraftarımız bu olmamalı. Haklı olduğu konular da olsa yüzde yüz gelip takımını desteklemeleri gerekiyor. Taraftar futbolcudan daha önemli. Onların vereceği destekle futbolcu arkadaşlar daha coşkulu daha istekli oluyor. Onların tezahüratları ile etkileniyorlar. Karşı takıma baskı kuruyorlar. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var. Böyle olunca başta ben olmak üzere çok üzülüyoruz. Mutlaka takımı desteklemeleri gerekiyor. Taraftar iyi gün dostu değil, kötü gün dostudur. Onlarla beraber yürümek istiyoruz bu yolu. Ben bu maçı saymıyorum. Bundan sonra onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Onların desteği olmazsa bir yanımız eksik gibi oluyor. Onların coşkusuyla biz onlara çok şeyler kazandırdık, bu sene de kazandıracağız. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da başarılı olmak. Geçtiğimiz sezon gibi eksik gidip elenmek istemiyorum" dedi.

"MALMÖ İYİ BİR TAKIM"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçındaki muhtemel rakipleri Malmö takımını da değerlendiren Çalımbay, İsveç ekibinin iyi bir takım olduğunu söyledi.

Malmö'ye karşı daha önce oynadığını, hem de antrenör olarak karşılaştığını hatırlatan Çalımbay, "Beşiktaş ile Türkiye'de 1-0 yenildik. Deplasmanda ise 4-1 yenerek eledik. Malmö ters bir takım. Ne olursa olsun oyun düzenini bozmayan, uzun oyunculardan kurulu, kanatlarını kullanan tıpkı İngiliz ekolü gibi bir takım. Bana göre en kuvvetli takım bize çıktı. 3-4 oyuncu almamız lazım. Hepsinin ismini yönetime verdik. O maça arkadaşları hazır şekilde götürebilirsek çok daha avantajlı duruma geçebileceğiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-09 15:54:50



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