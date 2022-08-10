Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Kafile cuma günü Adana'ya hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-10 15:16:46



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