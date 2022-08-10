Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-Beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Kafile cuma günü Adana'ya hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-08-10 15:16:46
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