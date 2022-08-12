Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)ANTALYA'da yaş sebze-meyve komisyoncusu Gülhan Koca'yı (38), evinin önünde tabancayla 11 el ateş açarak öldüren Yıldıray K. (26), Sivas'ın Hafik ilçesinde yakalandı.

Olay, dün Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Yaş sebze-meyve komisyonculuğu yapan Gülhan Koca, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Koca, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Gülhan Koca'nın evinin önüne gelerek otomobilden tabancayla 11 el ateş eden şüphelinin, Yıldıray K. olduğunu tespit etti. Plaka Tanıma Sistemi'nden şüphelinin aracının, Sivas'ın Hafik ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, otomobili Yarhisar köyü yakınlarında durdurdu. Polisleri görünce otomobilden inip, araziye kaçan Yıldıray K., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yıldıray K.'nin, Antalya'ya gönderileceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas

2022-08-12 12:10:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.