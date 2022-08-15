Sivas'ta Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 'indirim' yoğunluğu



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından bugün indirimlerin başladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un üzerinde üründe bugünden geçerli olmak üzere indirimler başladı. Sivas'ta da indirimin ardından marketlerde alışveriş yoğunluğu görüldü. Kadı Burhanettin Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Tarım Kredi Kooperatifi marketine sabah saatlerinde gelenler, alışveriş yaptı.

Sıklıkla Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaptığını söyleyen Aydın Şahin, "Fiyatlarda küçük de olsa indirim ve yansımaları var. Günlük ihtiyaçlarımı aldım. Buradan devamlı alışverişim oluyor. Ben diğer zincir marketlerin de bu işin peşinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ramazan Karadağ ise "Ucuzluk var. Yüzde 30 ile 40 gibi indirimler var. Bizim bütçemize göre çok güzel. Dışarı göre kat kat üstün. Diğer marketler çok yüksek. Her gün diğer marketlere zam geliyor. İnşallah daha da çok düşer. Bizler için fiyatlar çok uygun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-08-15 12:05:10



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