Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Ali, ağır yaralı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarptığı Ali Elmas (13), yola düşerek ağır yaralandı. Sürücü C.C.Y. (28), gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletle giden Ali Elmas'a, C.C.Y. yönetimindeki 58 ACV 026 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerken asfalt zemine başını çarpan Elmas, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansta ilk müdahalesi yapılan Elmas, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmas'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü C.C.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı duyan Ali Elmas'ın yakınları ise panikle bölgeye geldi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Elmas'ın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-08-16 12:43:45



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