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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Subaşı Hanı, restorasyona alındı

DHA

Tarihi Subaşı Hanı, restorasyona alındı


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 1525'te Osmanlı dönemi Sivas valilerinden Sinan Paşa tarafından yaptırılan ve eski adıyla 'Şıracılar Hanı' olarak bilinen Subaşı Hanı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce kapsamlı restorasyona alındı.
Kent merkezindeki Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesi'nde, dönemin Sivas Valisi Sinan Paşa tarafından yaptırılan, eski ismiyle 'Şıracılar Hanı' olarak bilinen Subaşı Hanı, ortasında avlu ve etrafındaki odalardan oluşuyor. 3 giriş kapısı bulunan ve şimdilerde bakliyat ile kurutulmuş gıda satışı yapan esnafın kullandığı han, Sivaslıların da uğrak yeri olarak biliniyor. Daha önce 4 kez onarılan han, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yeniden kapsamlı restorasyona alındı.
Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Subaşı Hanı Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan ve ekonomik hareketliliğin yaşandığı önemli bir yerdir. Yıllar geçtikçe dökülmeler ve kırılmalar yaşandığını gördük. Biz de buranın kurullardan görüş ve iznini alarak boyanması, çatı onarımı temizlenmesi, oluk onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrin ortasında bir yer. Bakım yapılması da gerekiyor. Kapsamlı restorasyonunun ardından yeniden insanımızın hizmetine sunacağız. Burası esnafın hareketli olduğu yerlerdir. En son 2007 yılında bakıma alınmıştı. Önceden küçük müdahaleler yapılmış ama bu sene kapsamlı bir restorasyona aldık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-08-16 13:07:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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