Traktörün römorku devrildi; 23 mevsimlik işçi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında SivasMalatya kara yolu Yeşildere köyü yakınlarında meydana geldi. Seçenyurdu köyüne mevsimlik tarım işçilerini götüren S.B. yönetimindeki 58 LD 115 plakalı traktörün römorku devrildi. Römorktaki 23 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralı işçilerin bazıları ambulanslarla, bazıları ise özel araçlarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyük bir bölümüne ayakta müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-08-16 14:43:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.