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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, İsveç´e coşkuyla uğurlandı

DHA

Sivasspor, İsveç´e coşkuyla uğurlandı


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İsveç'e gitti. Takımı taraftarlar havalimanından coşkuyla uğurladı.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan kırmızı-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Havalimanında bir grup taraftar tezahüratlar eşliğinde takımı uğurladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.00'de Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı, İskoç hakem William Collum yönetecek.
Özel uçakla İsveç'e hareket eden Sivasspor kafilesinde, şu futbolcular yer alıyor:
"Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charis Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Tesislerden ayrılış
-Havalimanına geliş
-Taraftarlardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-08-17 11:37:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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