Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta mobilya fabrikası imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan fabrikanın imalathane bölümünde, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İmalathane bölümünde, mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin çoğunun zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-20 12:05:01



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