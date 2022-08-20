Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, kendi evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3'üncü hafta maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa dönüşü maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp teslislerinde başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-20 14:59:43



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