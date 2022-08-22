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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından


Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Belki 2-3 gol bulacağımız maçı berabere bitirdik. Takımımız 2-3 hafta içinde istediğimiz seviyeye gelecek" dedi.
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ise, "Geçen haftaya benzer bir maç oldu. Son anlarda beraberliği kurtardık" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, 1-1 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Çalımbay, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Transferler yetişmediği için bu sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Hazır olmayan oyuncularımızı oynattık. Bu nedenle hem Avrupa hem ligi götürmek zor olacaktı, bunu ligde yaşamaya başladık. Attığımız gol çalıştığımız bir pozisyondu. İkinci yarı bizim istediğimiz oldu. Girdiğimiz kontra ataklarla bulduğumuz 3 tane daha net pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Onları değerlendiremezseniz rakip takım her türlü riske giriyor. Belki 2-3 yapacağımız maçı berabere bitirdik. Bizim takımımız 2-3 hafta içerisinde istediğimiz seviyeye gelecek. Önümüzde perşembe günü çok önemli Malmö ve sonrasında Beşiktaş maçlarımız var. İstediğimiz kadroyu tam kuramadığımız için istediğimizi yapamadık. Ancak bizim takımımıza taraftar desteği şart. Malmö maçında taraftarların bu takımı mutlaka desteklemeleri gerekiyor. Sonuna kadar maçlarda oyunculara destek vermek gerekiyor. Başakşehir hariç bütün takımların statları tamamen dolu oluyor. Bizim taraftardan tek istediğimiz manevi destek. Ligde her şeyi değiştirebiliriz ama Avrupa'yı kaybedersek telafisi olmaz" diye konuştu.
Antrenörlük kariyerindeki 600'üncü maçıyla ilgili olarak ise Çalımbay, "İşimi çok seviyorum. Futbol sevgim burada başladı. Çok iyi bir kulüpte oynadım. Antrenörlüğe başladığımda işimi sevdim, takım şehir ayırt etmedim. Gittiğimiz hemen her yerde de başarılı olduk. Benim için en önemlisi en çok Sivas'ın başında olmam. Burada 7'nci senem ve bundan da memnunum. Burada iyi şeyler yapmak istiyorum. Sponsorlarımız olsa, istediğimiz zaman oyuncuları alsak her şey bambaşka olacak. Antrenörlük hayatımda çok zor takımlara da gittim. Avrupa'ya gittim. Futbolculuk hayatım gibi antrenörlük hayatımı da seviyorum" diye konuştu.
MATEOS: BERABERLİĞİ KURTARDIK
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Felipe Sanchez Mateos ise, "Geçen haftaki maça benzer bir maç oldu. Bugün de son dakikalarda beraberliği kurtardık. İyi bir reaksiyon vardı. Bir iki pozisyonumuz vardı. İlk yarıdan hemen önce talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıdaki mücadelemiz ve maçı son ana kadar bırakmama isteği değerli kılıyor. Bugün sahada genç oyuncularımız da vardı. O oyuncuların gelişimini görmek, onlara süre vermek de önemliydi. Ayrıca bugün ilk kez oynayan oyuncularımız da vardı, onları da tebrik ediyorum. Bugün Rıza hocamızın da ligdeki 600'üncü maçıydı. Bir kez daha onları tebrik etmek istiyoruz. Malmö maçında da dualarımız sizinle. İnşallah galibiyetle ayrılırsınız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklama
-Felipe Sanchez açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN
2022-08-22 22:34:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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