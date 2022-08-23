İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 9 katlı inşaatın 5'inci katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düşen Yunis Şahin (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Sıhhiye Caddesi'ndeki 9 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında iskelede sıva işi yapan Yunis Şahin, dengesini kaybedince 25 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-08-23 09:41:43



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