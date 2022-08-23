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Köye inen bozayı ağıla girip 17 küçükbaş hayvanı öldürdü

DHA

Köye inen bozayı ağıla girip 17 küçükbaş hayvanı öldürdü


DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde köye inen bozayı girdiği ağılda 200 küçükbaş hayvandan 17'sini öldürdü.
İlçeye bağlı Yalnızsöğüt köyü yakınlarına bu sabah erken saatlerde bozayı indi. Ayı, köyde yaşayan Hasan Akpınar ve Mehmet Tuncer'in 200 küçükbaş hayvanının bulunduğu ağıla girdi. Burada bozayının saldırdığı 17 küçükbaş hayvan öldü, bazıları da yaralandı.
Son dönemde yırtıcı hayvanların sayılarının arttığını söyleyen ağıl sahiplerinden Mehmet Tuncer, "Baharın başlamasıyla birlikte ayılarla mücadelemiz de başlıyor. Yaşadığımız Yalnızsöğüt köyü yaklaşık 2 bin rakımlı bir yer. Kuzey bölgemiz Yama Dağları. Bu bölgede dağ keçileri ile kurt, vaşak, ayı da dahil pek çok etçil ve otçul hayvana ev sahipliği yapıyor. Son yıllarda ayı ve kurt sürülerinde aşırı bir çoğalma oldu. Aç kalan kurt ve ayı sürüleri köylerimize kadar inmeye başladı. Kapımızın önüne kadar inen bu yırtıcılar koyunlarımıza, kuzularımıza saldırmaya başladı. Neredeyse bize bile saldıracak hale geldiler. Bu yırtıcılar dağda yalnız görse bizi bile yiyebilirler. Ölüm korkusu yaşıyoruz. Yasalar gereği ayılara bir şey yapamıyoruz. Ayı vurmanın cezai bedeli çok ağır. Tarım ve Orman Bakanlığı´ndan, Sivas Valiliği´nden ve Divriği Kaymakamlığı´ndan çözüm bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Divriği SİVAS, (DHA)
2022-08-23 14:59:09

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