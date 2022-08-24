Sivasspor Malmö maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-08-24 17:19:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.