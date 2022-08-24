Sivasspor Malmö maçına hazır

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Demir Grup Sivasspor ile Malmö arasında oynanacak karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-08-24 17:19:30
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