Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek



Demir Grup Sivasspor Malmö: 0-2Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali ŞaşalErdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Yatabare (Dk.74 Njie), Keita, Ulvestad, Charisis (Dk.69 Hakan), Gradel, James (Dk.80 Angielski)

MALMÖ: Diawara Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisand, Berget, Zeidan (Dk. 82 Larsson), Erdal, Christansen, Bermancevic (Dk.89 Ceesay), Thelin

GOLLER: Dk. 76 Bermancevic, Dk.90 Thelin (Malmö)

SARI KARTLAR: Keita, Erdoğan, James, Gradel (Demir Grup Sivasspor) Erdal, Bermancevic, Beijmo (Malmö)Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasında rakibine 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteremedi. Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.2'nci dakikada sağdan Yatabare'nin pasıyla hareketlenen Erdoğan, içeriye doğru kat edip rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

19'uncu dakikada sağdan Erdal'ın ortasında arka direkte boş durumda kalan Thelin'in kafa vuruşunda Ali Şaşal köşeye giden topu iki hamlede kontrol etti.

43'üncü dakikada sağdan Gradel'in pasında ceza alanında Ulvestad dönerek yerden vuruşunu yaptı, zayıf giden topu kaleci kontrol etti.

58'inci dakikada soldan Uğur ortaladı, James'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

69'uncu dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanına inen topa arka direkte Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.

76'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Erdal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Bermancevic'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal'dan seken top ağlara gitti: 0-1.

88'inci dakikada Hakan'ın uzun pasında Njie kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Diawara topu çelmeyi başardı.

90'ıncı dakikada Malmö bir gol daha buldu.

Goutas'ın hatalı pası sonrası orta sahada topla buluşan Larsson pasını bekletmeden Thelin'e verdi. Thelin'in ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma konuk ekip Malmö'nün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-25 22:06:27



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