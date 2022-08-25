Sivasspor- Malmö maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor- Malmö maçının ardından

DHA

Sivasspor- Malmö maçının ardından


Eraydın AYTEKİN Arife Defne ARSLAN / SİVAS,(DHA)Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Erken gol bulsak, farklı olacaktı. Takımın oyunundan memnunum. Konferans Ligi'ni düşüneceğiz" dedi. 
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sivasspor deplasmanda 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Elendikleri için üzgün olduğunu belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Malmö'de oynadığımız maçın 3-1 bitmesi onlar için avantaj oldu. Maçı başında risk ederek ama dengeli başladık. Bana göre çok iyi bir futbol oynadık, gol yiyene kadar. Ondan önce pozisyonları kovalamaya çalıştık ve iyi pozisyonlar yakaladık. Erken bir gol atabilseydik, o zaman olay farklı olacaktı. Takımımdan memnunum, gerçekten iyi mücadele ettiler. Ama son lig maçında da benzer şekilde son paslara dikkat edemediğimiz için goller kaçırdık. Hiçbir şey yokken bir anda gol yiyoruz. Takımın oyunundan memnunum. Gol yedikten sonra yine de pozisyonlar bulduk, oyun iyiydi ama gol yoktu. Gol atabilsek maç farklı olabilirdi. Karşımızdaki çok iyi, disiplinli bir takım. Avrupa maçlarında hata yaptığınızda affetmezler. Oyundan memnunum ama kaçırdığımız goller bizim için problem oldu" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE BAŞARILI OLMAK, PUANLAR TOPLAMAK VE GRUPTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"
Avrupa Konferans Ligi'ni düşüneceklerini belirten Çalımbay, "Biz bu maça gelirken, tam olarak hazır olamadık. Maalesef bazı arkadaşlarımızın tam hazır olmaması bizi olumsuz etkiledi. Ancak gelişeceğiz, yeni gelecek oyuncuların da katılımıyla hazır olduğumuzda hem ligde hem Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı olmak, puanlar toplamak ve gruptan çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
GEORGSON: ZOR BİR MAÇTI
Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, "Genel olarak baktığımızda zor bir maçtı. Rakibin çok iyi taraftar desteği vardı ve atmosfer çok iyiydi. Rakip baskılı oynadı. Ancak takımımız buna çok iyi karşılık verdi. Onların yaptığı atakları durdurduk ve elimize geçen fırsatları da iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Takımımızdan çok memnunum. Turu geçtiğimiz için de ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:
-Rıza Çalımbay açıklama
-Andreas Georgson açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN
2022-08-25 22:47:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
YEREL HABERLER Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
YEREL HABERLER Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Demir Grup Sivasspor - Malmö (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Malmö (FOTOĞRAFLAR)
Sivasspor-Malmö maçından notlar
YEREL HABERLER Sivasspor-Malmö maçından notlar
Demir Grup Sivasspor-Malmö
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Malmö
Sivas'ta yenilenen semt pazarı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta yenilenen semt pazarı hizmete açıldı
Sivas'ta yeni eğitim dönemi hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Sivas'ta yeni eğitim dönemi hazırlıkları devam ediyor
Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ıslah çalışması yürütülüyor
YEREL HABERLER Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ...
Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi ...
Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru
Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik
YEREL HABERLER Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı
Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Malmö maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor Malmö maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor Malmö maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, 7 futbolcu için toplu imza ...
Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni
YEREL HABERLER Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni
Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru
Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız
Sivas'ta engelliler atlı terapi ve kurslarla moral depoluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta engelliler atlı terapi ve kurslarla moral ...
Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgi
Sivas'ta Güresin Barajı'nın yapımı devam ediyor
YEREL HABERLER Sivas'ta Güresin Barajı'nın yapımı devam ediyor
Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.