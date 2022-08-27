 Bakımevinde 'çikolata' terapisi



Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Kızılırmak Bakım Merkezi'nde kalanların koronavirüs döneminde sıkılmalarını önlemek amacıyla çikolata yapımı için atölye açıldı. Eğitmen ve bakım evinde yaşayanlarca üretilen çikolatalar beğenilince dışarıya da satılmaya başlandı. Bakımevinde kalıp, çikolata atölyesinde çalışanlar büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kızılırmak Bakım Merkezi, koronavirüs döneminde uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle bakımevinde kalanların sıkılmalarını önlemek amacıyla çikolata üretimi için atölye kurdu. Kurulan atölye, bakımevinde kalanlara gruplar halinde kurs verdi. Renkli çikolataların ve pinyataların üretildiği atölyeden çıkan ürünler, başta sadece bakımevinde kalanlara ikram edildi. Çikolataların beğenilmesi üzerine siparişle piyasaya da satışı yapıldı. Eğitmenler ve bakımevinde kalanlarca yapılan çikolataların gelirleri de bakımevinin ihtiyaçlarında kullanılmaya başlandı.

'ÇİKOLATA YAPINCA DAHA MUTLU OLUYORLAR'

Bakımevindekilerin çikolata yaparken kendilerini çok mutlu hissettiğini belirten eğitmen Pınar Çerik (36), şunları söyledi:

"Buradaki kıymetlilerimizle birlikte çikolata yapıyoruz. Aslında ilk önce amacımız yapıp burada yaşayanlarımızla birlikte yemekti. Ama çikolata yapımında ilerleyince artık dışarıya da açıldık. İnternet üzerinden sipariş alıp, satıyoruz. Gelen gelirlerimizi de buradaki kıymetlilerimize harcıyoruz. Onların ihtiyaçlarını da kullanıyoruz. Tamamen gönül işi ve çok severek yapıyoruz. İki eğitmen olarak çalışıyoruz. Eğitim amacıyla gelen şu an 10-12 kişi var. Onlar burada kafa dağıtıyorlar. Farklı şeyler yapmaya ihtiyaçları var ve onlar da etkinlik yapmak istiyorlar. Bu da onlar için farklı bir etkinlik oldu. Farklı etkinlikler de yapıyoruz tabi ki ama çikolata yapınca daha mutlu oluyorlar. Mutluluk hormonundan kaynaklı sanırım. Hem yapıp hem yiyince çok mutlu oluyorlar ve daha fazla yapmak istiyorlar."

Bakımevinde kalıp, çikolata atölyesinde çalışanlar da uygulamadan çok memnun ve mutlu olduklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2022-08-27 11:43:23



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