Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay UEFA Konferans Ligi'nde iyi bir tablo çizmek istediklerini belirterek "Gruptan çıkmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor, en önemlisi bu. Ben bu gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi ve Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubundaki rakipleri değerlendiren Çalımbay, "Hiçbir takımı seyretmeden ya da oynamadan yorumda bulunmak doğru değil. Bu oynayacağımız takımların lig maçlarını seyredeceğiz. Vakit buldukça canlı şekilde seyretmeye çalışacağız. Oyuncularımıza da seyrettireceğiz. Hepsi de bana göre iyi takımlar, kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Çok dikkatli şekilde bakmamız lazım. İsmine bakıp burası kolay, burası zor demek doğru değil. Önce görmemiz ve seyretmemiz gerekiyor. Nasıl buraya kadar geldiklerini bilmeliyiz. Analinizi yaptıktan sonra net bir şekilde söyleriz. Önemli olan burada biziz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Malmö ile oynadıkları maçta gol sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

"Malmö ile 2 tane maç oynadık. İkisinde de güzel pozisyonlar yakaladık ama en büyük sıkıntımız gol. Yaptığımız bireysel hatalardan yediğimiz goller var. En son oynadığımız maçı mükemmel oynadık, güzel pozisyonları değerlendiremedik. O pozisyonlardan birini değerlendirseydik farklı olacaktı. Ayrıca oyuncularımızın hepsi yüzde yüz hazır değildi. O yüzden de sıkıntı yaşadık.""ŞANSSIZLIK VEYA SAKATLIK YAŞAMAZSAK GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maça kadar oyuncularımızın belirli bir seviyeye geleceğini kaydeden Çalımbay, "İyi bir şekilde de grup maçlarımıza başlayacağız. Gruptan çıkmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçları mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor, en önemlisi bu. Ben bu gruptan çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Herhangi bir şanssızlık veya sakatlık yaşamazsak biz gruptan çıkacağız. Burada zor olan grupların dışında oynayacağımız lig maçları. Hem lig hem Avrupa'yı götürmek biraz zor oluyor. Arkadaşlarımızda yorgunluk, sakatlık oluyor. Bir de istenilen şekilde antrenman yapamıyorsunuz. Sürekli şekilde maç oynuyorsunuz. Bundan önce nasıl yaptıysak yine yapacağız, hatta çok daha iyi olacağız" dedi."AMACIMIZ İYİ OYNAYIP ORADAN PUANLA ÇIKMAK"

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında Beşiktaş ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Beşiktaş maçı tam deplasman maçı. Beşiktaş'ın en büyük desteği taraftar. Beşiktaş taraftarının önünde oynamak, o coşkuyla mücadele etmek tabii ki kolay değil. Her şeyden önce mükemmel bir konsantre ve oyun disiplini olması gerekiyor, buradan puan ya da puanlar çıkarmak istiyorsak iyi oynamalıyız. Tek düşüncemiz o. Çok zor olacak, çünkü büyük bir baskı olacak orada. İyi de kadroları var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:

-Rıza Çalımbay açıklamaDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-27 15:08:23



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