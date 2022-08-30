Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



SİVAS, (DHA) Süper Lig'de bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda dün Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak evine puansız dönen Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi evinde oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenman öncesinde tesislerde dev Türk bayrağı açan kırmızı-beyazlılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular son bölümde ise çift kale maç yaptı. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-08-30 14:30:51



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