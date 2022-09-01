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Saat 00.30 sıralarında SivasMalatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Sivas

2022-09-01 01:09:58



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